Белая черёмуха расцвела в Невском районе Петербурга в конце лета. Об этом 18 августа «Фонтанке» сообщила жительница города Елена. Она отметила, что нетипичные для этого времени года цветы видела на Товарищеском проспекте.



Обычно черемуха цветет в мае, но бывает и так, что бутоны распускаются на деревьях в августе или сентябре. Виной тому перепады температур, теплая весна или засушливое лето. Просыпаются спящие почки, которые должны быть в спячке до весны. Ничего страшного с растением не произойдёт, просто следующим летом на нем будет меньше плодов.