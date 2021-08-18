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На юго-востоке Петербурга второй раз за год расцвела черёмуха

Белая черёмуха расцвела в Невском районе Петербурга в конце лета. Об этом 18 августа «Фонтанке» сообщила жительница города Елена. Она отметила, что нетипичные для этого времени года цветы видела на Товарищеском проспекте.

Обычно черемуха цветет в мае, но бывает и так, что бутоны распускаются на деревьях в августе или сентябре. Виной тому перепады температур, теплая весна или засушливое лето. Просыпаются спящие почки, которые должны быть в спячке до весны. Ничего страшного с растением не произойдёт, просто следующим летом на нем будет меньше плодов.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена
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Фото: Читательница «Фонтанки» Елена

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