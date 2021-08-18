Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с «Талибаном»*

Турецкие власти приветствуют «умеренные» заявления движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вне зависимости от того, кто у власти, и в хорошие, и в плохие времена мы будем привержены помощи братьям в Афганистане. Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство «Талибана», этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства «Талибана»*, — цитирует Эрдогана 18 августа РИА Новости.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню». В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.