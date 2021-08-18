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Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с «Талибаном»*

Турецкие власти приветствуют «умеренные» заявления движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вне зависимости от того, кто у власти, и в хорошие, и в плохие времена мы будем привержены помощи братьям в Афганистане. Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство «Талибана», этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства «Талибана»*, — цитирует Эрдогана 18 августа РИА Новости.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню». В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии (6)

AlBerkut
А как же Албания, основной перевозчик и всеевропейский распространитель экспортируемой из Афгана продукции?
Они что, ещё не признали? 🤔
266081655
Изгои всего мира начали объединяться....
altnec
Следующим,надо полагать,станет Азербайджан,который также поддержит террористов.
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