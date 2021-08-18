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На 92-м километре КАД машину «шашечника» смяло как консервную банку

Серьёзная авария с участием автомобиля Mitsubishi Galant произошла на 92-м километре внутренней стороны КАД вечером 18 августа. В соцсетях появились страшные кадры с места, однако, как утверждают очевидцы, погибших в ДТП нет, все мужчин подобрала скорая помощь.

Один из водителей, ставший свидетелем аварии, рассказал, что разбившийся Mitsubishi Galant пролетел мимо него на огромной скорости, играл в «шашечки». Когда машина перестроилась в левый ряд, что-то пошло не так — «японец» сперва врезался в левый отбойник, потом в правый. Возможно, легковую также зацепила фура и седан. Судя по кадрам с места, машину смяло со всех сторон. Рядом на асфальте лежат двое мужчин.

В дорожной полиции уточнили, что столкнулись «Митсубиси» и «FAW». Двух водителей достали из искореженных машин, а после госпитализировали. По данным 47news, одному из них 48 лет.

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