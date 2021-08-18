В Колпино, на Заводском проспекте, припаркованный во дворе автомобиль начал уходить под землю из-за размыва грунта. Фото последствий коммунальной аварии появились в соцсетях 18 августа. Судя по снимкам, в этом же дворе из-за прорыва образовался стихийный водоём.



Как рассказали «Фонтанке» в ГУП ТЭК, сообщение о происшествии поступило на центральный диспетчерский пульт в 15:55. Аварийная бригада начала локализовать дефект спустя 20 минут и справилась к 16:35. Сейчас специалисты занимаются диагностикой дефекта. Потребителям подадут воду по резервному трубопроводу, так что ЧП на них отразиться не должно.