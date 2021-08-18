FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

В Колпино двор стал достопримечательностью — там под землю провалилась машина, а рядом образовалось озеро

В Колпино, на Заводском проспекте, припаркованный во дворе автомобиль начал уходить под землю из-за размыва грунта. Фото последствий коммунальной аварии появились в соцсетях 18 августа. Судя по снимкам, в этом же дворе из-за прорыва образовался стихийный водоём.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУП ТЭК, сообщение о происшествии поступило на центральный диспетчерский пульт в 15:55. Аварийная бригада начала локализовать дефект спустя 20 минут и справилась к 16:35. Сейчас специалисты занимаются диагностикой дефекта. Потребителям подадут воду по резервному трубопроводу, так что ЧП на них отразиться не должно.

«В зону подтопления попал автомобиль, на место в 16 часов был вызван страховой комиссар для оценки причиненного ущерба. ТЭК компенсирует ущерб владельцу автотранспорта в рамках договора страхования. Теплоэнергетики связались с владельцем автомобиля, чтобы машину отогнали с места дефекта для проведения дальнейших работ. В случае необходимости специалисты ТЭКа готовы предоставить эвакуатор», — добавили в пресс-службе компании.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний