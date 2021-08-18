Суд вынес приговор киллерам, застрелившим петербургского ресторатора за полмиллиона рублей

Об этом 18 августа сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.



Как пишет издание, отвечавший за логистику группы наемников Сергей Ким приговорен к 17 годам лишения свободы. Непосредственно киллер Вадим Обысов получил 18 лет строгого режима. Андрей Васильев, который отвез скульптора на «Форде» под Гатчину, приговорен к 15 годам колонии строгого режима. По данным прокуратуры, перед убийством он несколько месяцев входил в доверие к жертве.

При этом Васильев освобожден от наказания за подделку документов в связи с истечением срока давности, а вместе с Обысовым также освобожден от наказания за незаконное приобретение и хранение оружия. Трое подсудимых — жители Новгородской области. В начале августа их вину признала коллегия присяжных.