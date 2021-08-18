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«Закон шариата — и всё». Представитель «Талибана»* заявил, что демократии в Афганистане не будет

Представитель «Талибана»*: Демократии в Афганистане не будет, только закон шариата

Афганистаном будет руководить «правящий совет» после прихода к власти «Талибана»* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом представитель движения Вахидулла Хашими заявил 18 августа в интервью Reuters.

Издание отмечает, что структура власти, судя по всему, будет напоминать ту, которая сложилась во время правления талибов* в 1996–2001 годах. Верховный лидер движения мулла Омар тогда оставался в тени, повседневным управлением занимался совет. Теперь его место займет нынешний глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. А его заместитель будет играть роль «президента». Хашими уточнил, что многие вопросы еще находятся в стадии решения, однако уже понятно главное — демократии в Афганистане не будет.

«Демократической системы не будет, потому что она не имеет базы в нашей стране... Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы мы должны применять в Афганистане, потому что она ясна. Это закон шариата, и все», — подчеркнул Хашими.

* Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (22)

266198421
А чем собственно плохи законы шариата?
Там вполне себе справедливые нормы. Конечно с религиозным уклоном. Я б даже сказал, более справедливые, чем некоторые наши.
Мillemelle
детей наших не отдавать, солдат срочников зубами выгрызать, но только не отдавать.
altnec
Демократия - это для них всего лишь разменная кость- вбросил и тут же на неё игроки набросятся, давай следующую.
Только создавший свой гарем обладает таким правом.
Проверка длится десятками лет.
Дальше продолжать? чего ждать?
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