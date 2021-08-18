«Закон шариата — и всё». Представитель «Талибана»* заявил, что демократии в Афганистане не будет

Афганистаном будет руководить «правящий совет» после прихода к власти «Талибана»* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом представитель движения Вахидулла Хашими заявил 18 августа в интервью Reuters.



Издание отмечает, что структура власти, судя по всему, будет напоминать ту, которая сложилась во время правления талибов* в 1996–2001 годах. Верховный лидер движения мулла Омар тогда оставался в тени, повседневным управлением занимался совет. Теперь его место займет нынешний глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. А его заместитель будет играть роль «президента». Хашими уточнил, что многие вопросы еще находятся в стадии решения, однако уже понятно главное — демократии в Афганистане не будет.

