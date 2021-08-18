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Скрежет вместо тишины. Ночной ремонт рельсов на Садовой вторые сутки не дает спать петербурженке с инвалидностью

Жительница Петербурга пожаловалась на ночной шум из-за ремонта рельсов на Садовой

Ремонт рельсов вблизи дома 120 на Садовой улице в Петербурге вторую ночь мешает спать 44-летней горожанке. Скрежет шлифовальной машины заменил ей привычную тишину.

Как сообщила читательница «Фонтанки» Юлия, впервые с проблемой она столкнулась 17 августа — в пять утра ее разбудил шум за окном, 18 августа ситуация повторилась — женщина встала с постели в три ночи.

«Я инвалид третьей группы и не сплю уже вторую ночь. Сегодня ночью позвонила в полицию и спросила, почему у нас не соблюдается закон о тишине. Позже к моему дому подъехала машина Росгвардии. Они сказали, что работы производит «ГЭТ» и разрешение на это у них есть», — рассказала Юлия.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что по названному адресу устраняют волнообразный износ трамвайных рельсов. Обычно такие работы планируют на ночные часы, чтобы не препятствовать дневному движению транспортных средств.

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Комментарии (8)

Dmitry-spb
беруши ей в уши!
Tolikspb
Счастье всех на несчастье одного ? ГЭТ такое же коммерческое предприятие , как и все остальные. Почему у них есть какое то разрешение на нарушение закона ? Тогда магазины можно по ночам ремонтировать ? Ведь днём в них люди покупают. Да и вообще по ночам много чего ещё можно делать.
bratvanavsegda
Беруши давно изобрели
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