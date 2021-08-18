Ремонт рельсов вблизи дома 120 на Садовой улице в Петербурге вторую ночь мешает спать 44-летней горожанке. Скрежет шлифовальной машины заменил ей привычную тишину.
Как сообщила читательница «Фонтанки» Юлия, впервые с проблемой она столкнулась 17 августа — в пять утра ее разбудил шум за окном, 18 августа ситуация повторилась — женщина встала с постели в три ночи.
«Я инвалид третьей группы и не сплю уже вторую ночь. Сегодня ночью позвонила в полицию и спросила, почему у нас не соблюдается закон о тишине. Позже к моему дому подъехала машина Росгвардии. Они сказали, что работы производит «ГЭТ» и разрешение на это у них есть», — рассказала Юлия.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что по названному адресу устраняют волнообразный износ трамвайных рельсов. Обычно такие работы планируют на ночные часы, чтобы не препятствовать дневному движению транспортных средств.