ВОЗ: Вакцинация предотвращает смерть от штамма коронавируса «дельта»

Вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания и смерть от штамма коронавируса «дельта». Об этом 18 августа заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
«Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого протекания заболевания и смертей от варианта «дельта», — цитирует ее слова ТАСС.
Другой эксперт ВОЗ, Мария ван Керкхове, подчеркнула, что в странах с высоким уровнем вакцинации вариант «дельта» распространен в сообществах, где привитых меньше и не соблюдаются меры профилактики.