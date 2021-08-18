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ВОЗ: Вакцинация предотвращает смерть от штамма коронавируса «дельта»

Вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания и смерть от штамма коронавируса «дельта». Об этом 18 августа заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

«Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого протекания заболевания и смертей от варианта «дельта», — цитирует ее слова ТАСС.

Другой эксперт ВОЗ, Мария ван Керкхове, подчеркнула, что в странах с высоким уровнем вакцинации вариант «дельта» распространен в сообществах, где привитых меньше и не соблюдаются меры профилактики.

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Комментарии (4)

266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не .знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Где цифры? Где статистика? Повторяют одно и то же, как заклинание... Внушением занимаются, что ли?
michailPotapov
Без Вакцинации заразу распространить не удастся (С) Д.А.Медведев
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