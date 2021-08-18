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Два водителя внезапно вспомнили, что им съезжать на ЗСД, но не проскочили мимо грузовика и друг друга

Два забывчивых автомобилиста не поделили съезд на ЗСД с набережной Макарова

Курьезное ДТП заснял автомобилист на Васильевском острове в Петербурге днем 18 августа. Двое водителей наказали друг друга за спешку и невнимательность.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Артем, авария произошла при съезде на ЗСД с набережной Макарова в начале четвертого часа дня. Водители двух внедорожников в последний момент сообразили, что им нужно на съезд. Один решил резко перестроиться туда через ряд, а второй — обойти уходящий на магистраль по всем правилам грузовик.

В итоге проскочить не удалось ни одному: первый затормозил перед отбойником, а второй приехал ему в задний бампер.

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Комментарии (3)

Abu-Denis
Что-то у вас сегодня с видео не так. Встроенные ролики не работают.
266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой./ Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Они ведь этого достойны!
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