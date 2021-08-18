Курьезное ДТП заснял автомобилист на Васильевском острове в Петербурге днем 18 августа. Двое водителей наказали друг друга за спешку и невнимательность.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Артем, авария произошла при съезде на ЗСД с набережной Макарова в начале четвертого часа дня. Водители двух внедорожников в последний момент сообразили, что им нужно на съезд. Один решил резко перестроиться туда через ряд, а второй — обойти уходящий на магистраль по всем правилам грузовик.
В итоге проскочить не удалось ни одному: первый затормозил перед отбойником, а второй приехал ему в задний бампер.