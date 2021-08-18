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США ушли, а капитализм остался. Цена на паранджу в Афганистане выросла в 10 раз

Стоимость паранджи в Афганистане увеличилась десятикратно

После прихода к власти в Афганистане «Талибана» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) в стране сильно подорожала традиционная женская одежда.

«Цена на паранджу в Кабуле выросла в 10 раз», — сообщает 18 августа издание ISNA.

Подорожание полностью скрывающего тело и лицо одеяния вызвано возросшим спросом после прихода талибов к власти. Очевидцы сообщают, что афганские женщины вынуждены долго стоять в очередях, чтобы снять деньги и купить паранджу.

Одна из собеседниц издания посетовала, что у них в семье есть всего две паранджи на трех женщин. Другие допустили, что им придется шить одежду самим.

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Комментарии (4)

rpu01
Не пора ли ввести ношение паранджи для женщин и в России?
ppky0323
Да, не таким виделся 21 век советским фантастам...
266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна., попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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