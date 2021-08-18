США ушли, а капитализм остался. Цена на паранджу в Афганистане выросла в 10 раз

После прихода к власти в Афганистане «Талибана» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) в стране сильно подорожала традиционная женская одежда.



«Цена на паранджу в Кабуле выросла в 10 раз», — сообщает 18 августа издание ISNA.

Подорожание полностью скрывающего тело и лицо одеяния вызвано возросшим спросом после прихода талибов к власти. Очевидцы сообщают, что афганские женщины вынуждены долго стоять в очередях, чтобы снять деньги и купить паранджу.