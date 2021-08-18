В Нижне-Свирском заповеднике радуются за барсучонка, который из «робкого малыша» вырос в «шкодливого подростка». Научные сотрудники боялись, что у него будет грустное детство, потому что он не имеет братьев и сестер для игр — обычно у барсучьих пар рождается больше одного детеныша.



Как 18 августа рассказали в пресс-службе заповедника, опасения оказались напрасными: единственный ребенок в семье получил всю любовь родителей целиком, поэтому вырос упитанным и активным. На видео с фотоловушки барсучок, по размерам почти не уступающий маме, весело скачет вокруг нее и чуть не сбивает с ног.

