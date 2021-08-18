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Упитанный барсучонок стал шкодливым подростком и докучает родителям в Нижне-Свирском заповеднике

В Нижне-Свирском заповеднике радуются за барсучонка, который из «робкого малыша» вырос в «шкодливого подростка». Научные сотрудники боялись, что у него будет грустное детство, потому что он не имеет братьев и сестер для игр — обычно у барсучьих пар рождается больше одного детеныша.

Как 18 августа рассказали в пресс-службе заповедника, опасения оказались напрасными: единственный ребенок в семье получил всю любовь родителей целиком, поэтому вырос упитанным и активным. На видео с фотоловушки барсучок, по размерам почти не уступающий маме, весело скачет вокруг нее и чуть не сбивает с ног.

Автор: Нижне-Свирский государственный заповедник<br>

«Судя по кадрам видео, мама-барсучиха (на заднем плане) уже весьма утомлена активным потомком и, наверное, желает только одного: чтобы в дальнейшем в помёте точно было не менее двух детёнышей», — шутят сотрудники заповедника.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! ..Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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