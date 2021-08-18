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На юго-западе Петербурга «судебное» дерево уценило машины на территории «Ленты»

Порывистый ветер и сломанное в результате дерево стало поводом для спора 18 августа. Урхов переулок в Петербурге украсили три побитых автомобиля, тем временем люди спорили, кто будет убирать свежий валежник.

«У сотрудников «Ленты» возник спор, какая организация должна убирать сломанные ветки, после того как их до конца спилят. Кировский районный суд, на чьей территории стоит дерево, или «Лента», на чьей территории теперь лежат спиленные ветки и разбиты машины», — рассказали очевидцы спора в соцсетях.

Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, ветки уже убраны. «На данный момент территория между «Лентой» и районным судом от упавшего дерева очищена, составлены соответствующие акты», — сообщила представитель Фемиды.

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Комментарии (2)

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