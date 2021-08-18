Порывистый ветер и сломанное в результате дерево стало поводом для спора 18 августа. Урхов переулок в Петербурге украсили три побитых автомобиля, тем временем люди спорили, кто будет убирать свежий валежник.



«У сотрудников «Ленты» возник спор, какая организация должна убирать сломанные ветки, после того как их до конца спилят. Кировский районный суд, на чьей территории стоит дерево, или «Лента», на чьей территории теперь лежат спиленные ветки и разбиты машины», — рассказали очевидцы спора в соцсетях.