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Две легковые подправили друг другу «лицо» у поликлиники на Шлиссельбургском

Автомобилисты не поделили проспект в Невском районе Петербурга днем 18 августа, перегородив полдороги в одном направлении.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Шлиссельбугском проспекте, напротив поликлиники № 77, почти в лобовую столкнулись два легковых автомобиля: Volkswagen и Mercedes. По словам участницы группы Катерины, женщина на «Фольксвагене» заезжала в поликлинику, а водитель «Мерседеса» летел по трамвайным путям и не успел оттормозиться.

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Обе машины получили серьезные повреждения. У «Мерседеса» разбита передняя часть, а «Фольксваген» принял удар водительской стороной.

Из-за аварии на Шлиссельбургском проспекте затруднено движение в сторону улицы Дмитрия Устинова.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения.. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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