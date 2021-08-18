Автомобилисты не поделили проспект в Невском районе Петербурга днем 18 августа, перегородив полдороги в одном направлении.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Шлиссельбугском проспекте, напротив поликлиники № 77, почти в лобовую столкнулись два легковых автомобиля: Volkswagen и Mercedes. По словам участницы группы Катерины, женщина на «Фольксвагене» заезжала в поликлинику, а водитель «Мерседеса» летел по трамвайным путям и не успел оттормозиться.
Обе машины получили серьезные повреждения. У «Мерседеса» разбита передняя часть, а «Фольксваген» принял удар водительской стороной.
Из-за аварии на Шлиссельбургском проспекте затруднено движение в сторону улицы Дмитрия Устинова.