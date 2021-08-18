Мобильные абоненты почти «проспали» Олимпиаду, но успели поболеть за баскетболистов, боксеров и дзюдоистов

Большая разница во времени сыграла не на руку интересу к Олимпийским играм в Токио. Наблюдать за соревнованиями глубокой ночью смотреть готовы были далеко не все, но несмотря на это, трансляции через мобильные устройства посмотрели в два раза больше людей, чем во время Чемпионата Европы по футболу, сообщили в компании МегаФон.

В пресс-службе мобильного оператора сообщили, что всего к трансляциям из Токио через интернет подключились около 200 тыс. абонентов, тогда как за футбольными баталиями следили около 95 тыс. абонентов. Всего на просмотр они потратили 116 тыс. Гб трафика.