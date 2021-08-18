Мобильные абоненты почти «проспали» Олимпиаду, но успели поболеть за баскетболистов, боксеров и дзюдоистов

Большая разница во времени сыграла не на руку интересу к Олимпийским играм в Токио. Наблюдать за соревнованиями глубокой ночью смотреть готовы были далеко не все, но несмотря на это, трансляции через мобильные устройства посмотрели в два раза больше людей, чем во время Чемпионата Европы по футболу, сообщили в компании МегаФон.
В пресс-службе мобильного оператора сообщили, что всего к трансляциям из Токио через интернет подключились около 200 тыс. абонентов, тогда как за футбольными баталиями следили около 95 тыс. абонентов. Всего на просмотр они потратили 116 тыс. Гб трафика.
МегаФон, с использованием инструментов BigData, проанализировал обезличенные данные по просмотрам прямой трансляции олимпийских игр на основных онлайн-площадках – «Матч ТВ», «Первый канал», tele-sport.ru и smotrim.ru (Россия-1). Самыми активными зрителями оказались жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ленинградской области
Вопреки традициям церемонии открытия и закрытия Олимпиады стали аутсайдерами онлайн-смотрения у россиян. Не пользовались популярностью у зрителей и проходившие в эти дни спортивные мероприятия, в том числе, заключительный этап командных соревнований по художественной гимнастике среди женщин.
Больше всего фанаты спорта болели за россиян в соревнованиях по баскетболу, боксу, дзюдо, пляжному волейболу и спортивной гимнастике 27-28 июля и 3 августа. Также внимание привлекла борьба за медали в стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании и водном поло 25 и 26 июля.
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