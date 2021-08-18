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Боливар не вынес семерых. На Рубинштейна друзья снимали пьяного наездника с лошади

На Рубинштейна пьяного наездника снимали с лошади с кулаками

Традиционное для Петербурга развлечение — катание на лошади — обернулось адом для животного на воспетой Шнуровым барной магистрали.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Жители дома 12 по улице Рубинштейна около пяти утра 18 августа засняли, как один из выпивох увидел девушку, которая предлагала покататься на лошади. Решив, что он ни много ни мало Д’Артаньян, парень пытался взлететь на коня, но упал. Его многочисленные попытки не только развеселили, но и разозлили друзей. Один из них так пожалел животное, что набросился на неудачливого ковбоя с кулаками.

Суматоха напугала лошадь, и хозяйке, чтобы её усмирить, пришлось надеть животному на голову пакет.

В ГУ МВД сообщили «Фонтанке», что ни одной заявки о жестоком обращении с животным или драке на улице Рубинштейна за минувшую ночь не поступало.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Похоже, дело не в Афганистане..)
yureg
Вот люди, со вторника на среду пьянствуют и на лошадях катаются. Когда же отпуск
NAFTALIN 2000-2036
кажись пакеты на головы нужно было надеть всем присутствующим, кроме лошади. можно - с моментом
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