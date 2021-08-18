Жители дома 12 по улице Рубинштейна около пяти утра 18 августа засняли, как один из выпивох увидел девушку, которая предлагала покататься на лошади. Решив, что он ни много ни мало Д’Артаньян, парень пытался взлететь на коня, но упал. Его многочисленные попытки не только развеселили, но и разозлили друзей. Один из них так пожалел животное, что набросился на неудачливого ковбоя с кулаками.

