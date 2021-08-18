Ловите солнце в Петербурге, времени осталось не так много. В прогнозах на четверг дождь и ветер

Как сообщили в ГУ МЧС Петербурга со ссылкой на синоптиков, 19 августа вероятны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Судя по прогнозам Гидрометцентра, облаков на небе будет ещё больше, чем сегодня, а температура на пару градусов ниже.
Максимум, который обещают синоптики четвергу, — это плюс 21 градус. Пятница ожидается такой же, хотя утро будет ещё прохладнее. Дожди — местами и кратковременные — прописались в прогнозах на ближайшие три дня. По данным погодного сервиса «Яндекса», в пятницу небо может проясниться, но в субботу и воскресенье пасмурно.