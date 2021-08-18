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На Ветеранов прокладывали одну трубу и повредили вторую. Водители поминали, стоя в пробке «по колено» в воде, Северную Венецию

Из-за аварии на трубе утром автомобилисты ехали по залитому водой проспекту Ветеранов

Водную магистраль пришлось утром латать специалистам «Водоканала». Её повредили при прокладке новой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия 18 августа, около 11 утра поступила информация о разливе воды у дома 124 по проспекту Ветеранов. По данным «Водоканала», по этому адресу подрядная организация проводила прокладку магистрали диаметром 800 миллиметров и повредила другую, уже работающую, диаметром 300 миллиметров. Часть воды из поврежденной трубы оказалась на проезжей части.

К 11:30 авария была локализована. Воду с проезжей части убрали. Однако автомобилисты успели оценить в соцсетях проезд по воде, поминая недобрым словом Северную Венецию.

Как уточняют в «Водоканале», на потребителях аварийная ситуация не сказалась.

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