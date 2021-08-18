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Хабиб Нурмагомедов купил акции UFC

После выхода владельца спортивной организации UFC на IPO российский боец Хабиб Нурмагомедов приобрёл акции компании, сообщает 17 августа РБК.

На пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что купил «небольшую» долю, точный размер своего пакета спортсмен не уточнил, добавив лишь, что видит «большие перспективы у UFC».

Endeavor Group Holdings Inc, которой принадлежит UFC, выставила на биржу свои акции в апреле 2021 года. В данный момент одну акцию Endeavor можно купить за $24,86.

Бывший чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов, завоевавший это звание в 2018-м и после три раза его отстоявший, объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года.

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