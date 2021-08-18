В Петербурге расширят перечень получателей клинического питания

Заксобрание Петербурга на заседании 18 августа в первом чтении поддержало инициативу Смольного о расширении перечня заболеваний, при которых человек имеет право на бюджетную соцподдержку в виде предоставления специального питания. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».



Для этого необходимо скорректировать Социальный кодекс города. Как пояснил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, сейчас только две категории могут получать такое специальное питание, законопроект расширяет список до девяти категорий.

