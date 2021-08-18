В Петербурге расширят перечень получателей клинического питания

Заксобрание Петербурга на заседании 18 августа в первом чтении поддержало инициативу Смольного о расширении перечня заболеваний, при которых человек имеет право на бюджетную соцподдержку в виде предоставления специального питания. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».
Для этого необходимо скорректировать Социальный кодекс города. Как пояснил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, сейчас только две категории могут получать такое специальное питание, законопроект расширяет список до девяти категорий.
«В частности, такая льгота будет предоставляться детям, страдающим муковисцидозом и не являющимся инвалидами. Им требуется специальная безлактозная диета из достаточно дорогих питательных смесей», — пояснил он.
Также такую льготу получат онкобольные, которые перенесли хирургическое вмешательство или химиотерапию и были выписаны на домашнее лечение.