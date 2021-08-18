Государственная пограничная служба Латвии показала, как 12 белорусских пограничников в шлемах и со щитами «выпроваживали» в Литву нелегальных мигрантов. Сами они тоже якобы нарушили границу, в связи с чем Вильнюс выдвинул ноту протеста Минску. «Сегодня в Шальчининкайском районе на участке, находящемся в ведении пограничной станции Гинтарас Жагунис, белорусские силовые структуры, вооруженные щитами и средствами борьбы с беспорядками, силой вытеснили группу из 35 нелегальных мигрантов в Литовскую Республику и сами проникли на территорию Литвы», — заявили в МВД Литвы.

В ведомстве отметили, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.

Также погранслужба Литвы предоставила кадры «неудавшейся провокации белорусских пограничников». «Четыре нарушителя медленно проникают на территорию Литвы. Как видно на видео, они никуда не торопятся, не боятся — как будто кого-то ждут. Как только появляются литовские пограничники, провокаторы возвращаются в Белоруссию и начинается спектакль: белорусские пограничники сразу же начинают снимать «квартет». Злоумышленники эмоционально рассказывают, как их избивали и травмировали литовские пограничники», — пишет охраняющее рубежи ведомство. После инцидента и нелегалы, и пограничники скрылись в лесу на территории Белоруссии.

После того, как 12 белорусских пограничников нелегально пересекли литовскую границу, министерство иностранных дел Литвы (МВД) вручило Минску ноту, сообщил 18 августа министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi. Вильнюс подчеркнул, что рассматривает случившееся как провокацию, и призвал Минск остановиться.

