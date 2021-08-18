На Кораблестроителей петербурженка стала жертвой насильника. Подозреваемый задержан

В Петербурге расследуют уголовное дело о сексуальном насилии над 21-летней девушкой. Подозреваемый, 30-летний мужчина, уже задержан, сообщают 18 августа в пресс-службе Следственного комитета по городу.



По версии правоохранителей, ночью 13 августа он напал на жертву на улице Кораблестроителей и совершил «насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Стражи порядка проверяют, не был ли мужчина замечен в подобных преступлениях ранее.



«В настоящее время участились случаи нападения на женщин на улице и совершения в отношении них преступлений сексуального характера. Так, только за август 2021 года по указанным фактам возбуждено 3 уголовных дела», — отмечают в СК.

