FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
73.48р86.48р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

На Кораблестроителей петербурженка стала жертвой насильника. Подозреваемый задержан

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над девушкой

В Петербурге расследуют уголовное дело о сексуальном насилии над 21-летней девушкой. Подозреваемый, 30-летний мужчина, уже задержан, сообщают 18 августа в пресс-службе Следственного комитета по городу.

По версии правоохранителей, ночью 13 августа он напал на жертву на улице Кораблестроителей и совершил «насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Стражи порядка проверяют, не был ли мужчина замечен в подобных преступлениях ранее.

«В настоящее время участились случаи нападения на женщин на улице и совершения в отношении них преступлений сексуального характера. Так, только за август 2021 года по указанным фактам возбуждено 3 уголовных дела», — отмечают в СК.

Следователи просят петербуржцев и гостей города быть внимательными и осторожными, особенно ночью, и не ходить по безлюдным темным местам.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

veteran78
У них там на Востоке секстуры что ли в Россию продаются ?
RemyMartin
Этак скоро член объявят источником повышенной опасности, со всеми вытекающими... )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний