РФПИ: Вакцина «Спутник Лайт» показала эффективность в 93,5% в Парагвае

В ходе вакцинации населения в Парагвае однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» продемонстрировал высокую степень безопасности и эффективность на уровне 93,5%. Об этом 18 августа сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.



«РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — говорится в заявлении.



Расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тысяч жителей страны, которые привились «Спутником Лайт» по состоянию на 30 июля.

