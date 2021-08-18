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РФПИ: Вакцина «Спутник Лайт» показала эффективность в 93,5% в Парагвае

В ходе вакцинации населения в Парагвае однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» продемонстрировал высокую степень безопасности и эффективность на уровне 93,5%. Об этом 18 августа сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — говорится в заявлении.

Расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тысяч жителей страны, которые привились «Спутником Лайт» по состоянию на 30 июля.

По информации РФПИ, в Парагвае не зафиксировано серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией. Также отсутствуют случаи смерти в результате прививки.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

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Комментарии (3)

Хорошъ
2 месяца не прошло. Да и дельта до них ещё не дошла.
perrkele_sattana
ПарагвайНАШ!
NAFTALIN 2000-2036
гондурас, гондурас, мы с тобой в тревожный час
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