Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Витебском проспекте, у Парковой улицы, занесло автомобиль Subaru. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся там с Volkswagen Passat.



«Проезжал там примерно в 9:30, МЧСная красная машина только подъезжала, скорая уже стояла. В замесе еще каршеринговый «Кашкай» поучаствовал, а то какое ДТП без каршеринга, а на фото его не видно. Удивился, как раздолбало «Пассат», его вообще не опознать было», — пишет Юрий.