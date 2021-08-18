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Subaru вылетел на «встречку» на Витебском и наглядно показал важность ремней безопасности

Серьезная авария произошла утром 18 августа в Московском районе Петербурга. Известно как минимум об одной пострадавшей.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Витебском проспекте, у Парковой улицы, занесло автомобиль Subaru. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся там с Volkswagen Passat.

«Проезжал там примерно в 9:30, МЧСная красная машина только подъезжала, скорая уже стояла. В замесе еще каршеринговый «Кашкай» поучаствовал, а то какое ДТП без каршеринга, а на фото его не видно. Удивился, как раздолбало «Пассат», его вообще не опознать было», — пишет Юрий.

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По словам участницы группы Натальи, за рулем «Пассата» была ее подруга, и она ехала 40 км/ч. «Везла ребенка. С ребенком всё хорошо, подруга в больнице, ждём снимков. Машина сильно пострадала. Вот так вот на ровном месте из-за каких-то лихачей», — рассказывает она.

Как стало известно «Фонтанке», в ДТП пострадала женщина 30 лет, она в состоянии средней тяжести. Между тем, судя по фото с места ДТП, водителя «Субару» от удара впечатало головой в лобовое втекло. На кадрах видно сработавшие окровавленные подушки безопасности и вмятину в лобовом, сделанную изнутри машины.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (9)

ivan5_5e4d10fe646f6
Судя по подушкам на передних были все пристегнуты. Удар в лобовое вероятно от заднего пассажира. Он посередине стекла
126745288
показал важность соблюдать скоростной режим.
ivan5_5e4d10fe646f6
Если ремень не пристегнут подушка не стреляет. Кровь на подушках это разбитые носы у пристегнутых. Тк подушка выстреливает со скоростью 300 км в час. Кто в очках еще и стёкла из глаз вынимать будет.
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