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Приемных родителей предлагают отправлять на обязательную психолого-педагогическую подготовку

Заксобрание Петербурга 18 августа одобрило выдвижение федерального законопроекта, согласно которому близкие родственники перед усыновлением должны проходить обязательную педагогическую и психологическую подготовку.

Как полагают авторы инициативы, единороссы Денис Четырбок и Михаил Барышников, прохождение такой подготовки перед оформлением опекунства или принятием решения об усыновлении поможет сгладить статистику отказов приемных родителей от детей.

Согласно действующему законодательству, сейчас такую подготовку должны проходить кандидаты в приемные родители, но на близких родственников это требование не распространяется.

Теперь проект закона отправится на рассмотрение в Госдуму.

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Комментарии (9)

efela
Приемные родители и так проходят обязательную подготовку, здесь речь о близких родственниках, которым передается опекунство - например, бабушки, дедушки. И тут возникает вопрос - а где будут дети, пока бабушка проходит эту подготовку? Представим - родители погибли, допустим, в автокатастрофе, и ребенка, у которого погибли родители, отдают в детский дом, пока его родная бабушка проходит курсы несколько месяцев, чтобы иметь возможность воспитывать родного внука?
265929496
А зачем и кому нужно "сгладить статистику отказов"? Статистика - это цифры, которые должны демонстрировать некие тенденции. Улушение статистики не может быть целью. И неужели близкий родственник без подготовки хуже чем детдом? Может лучше направить усилия и средства на поддержку и помощь таким семьям, где близкие родственники заменили детям родителей?
killbeachtrash
Мероприятие хорошее, особенно с учетом детей которых не отдали родителям в другие страны из за закона "подлецов". Почему кстати только приемных родителей ? Я бы чиновников, депутатов , губернаторов, министров и т.д. отправлял. Иногда опасения приходят в голову глядя на те документы, указы ит.д. за их психическое состояние.
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