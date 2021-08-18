Приемных родителей предлагают отправлять на обязательную психолого-педагогическую подготовку

Заксобрание Петербурга 18 августа одобрило выдвижение федерального законопроекта, согласно которому близкие родственники перед усыновлением должны проходить обязательную педагогическую и психологическую подготовку.



Как полагают авторы инициативы, единороссы Денис Четырбок и Михаил Барышников, прохождение такой подготовки перед оформлением опекунства или принятием решения об усыновлении поможет сгладить статистику отказов приемных родителей от детей.



Согласно действующему законодательству, сейчас такую подготовку должны проходить кандидаты в приемные родители, но на близких родственников это требование не распространяется.

