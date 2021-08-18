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«Можем то, чем травят моль». Шойгу рассказал об испытании ракеты «Циркон»

Шойгу заявил о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

«Эта точность, которую мы проверили на испытаниях [ракеты «Циркон»] по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет. Как и [гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс] «Кинжал». То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме [«Рождённая революцией«]: можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль», — заявил 18 августа министр обороны РФ в интервью «Аргументам и фактам».

Вооруженные силы сейчас завершают испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». По словам министра, они прошли успешно. Особенно Шойгу отметил дальность и точность нового вооружения.

«Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом» — наземным комплексом с управляемым боевым блоком.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Все можем. Только тяп-ляп. Ил112В экипаж жалко. Вот настоящие герои и заложники.
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