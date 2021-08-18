«Можем то, чем травят моль». Шойгу рассказал об испытании ракеты «Циркон»

«Эта точность, которую мы проверили на испытаниях [ракеты «Циркон»] по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет. Как и [гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс] «Кинжал». То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме [«Рождённая революцией«]: можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль», — заявил 18 августа министр обороны РФ в интервью «Аргументам и фактам».



Вооруженные силы сейчас завершают испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». По словам министра, они прошли успешно. Особенно Шойгу отметил дальность и точность нового вооружения.

