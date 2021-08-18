«Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — цитирует заявление Горбачева 18 августа «Интерфакс».

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что часть вины за развал Советского Союза лежит на организаторах путча ГКЧП 1991 года.

По словам экс-президента Советского Союза, путч провалился, но «ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза». А затем последовал «второй удар», пишет Горбачёв, — «беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР».



«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — подытожил Горбачёв.

