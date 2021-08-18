FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
73.48р86.48р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Горбачёв обвинил в развале Советского Союза организаторов путча ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что часть вины за развал Советского Союза лежит на организаторах путча ГКЧП 1991 года.

«Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — цитирует заявление Горбачева 18 августа «Интерфакс».

По словам экс-президента Советского Союза, путч провалился, но «ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза». А затем последовал «второй удар», пишет Горбачёв, — «беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР».

«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — подытожил Горбачёв.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний