Сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух главарей и троих участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
По информации спецслужб, члены ячейки вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата». Они проводили собрания, где «распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию» и вербовали в свои ряды местных мусульман. Целью злоумышленников ФСБ называет «свержение насильственным путем действующей власти».
По местам жительства задержанных были проведены обыски. Сотрудники ведомства обнаружили и изъяли большое количество запрещенных пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — организация признана террористической, ее деятельность в России запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.