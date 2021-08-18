Сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух главарей и троих участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом 18 августа сообщает РИА Новости.



По информации спецслужб, члены ячейки вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата». Они проводили собрания, где «распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию» и вербовали в свои ряды местных мусульман. Целью злоумышленников ФСБ называет «свержение насильственным путем действующей власти».

