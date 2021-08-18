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В Крыму задержали пятерых членов ячейки «Хизб ут-Тахрир»*. Среди них два главаря

ФСБ в Крыму задержала членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух главарей и троих участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

По информации спецслужб, члены ячейки вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата». Они проводили собрания, где «распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию» и вербовали в свои ряды местных мусульман. Целью злоумышленников ФСБ называет «свержение насильственным путем действующей власти».

По местам жительства задержанных были проведены обыски. Сотрудники ведомства обнаружили и изъяли большое количество запрещенных пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — организация признана террористической, ее деятельность в России запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.

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Комментарии (5)

f0ntan
Все эти члены и главари этого Хазбулат-тахрира - это местные крымские татары или приезжие мусульмане с третьих стран?
Danik
МИД надо позвать. Пусть пообщаются. Вдруг потом пригодятся. Будут хорошими, например.
BobCat2
Крымские курорты пользуются популярностью у главарей?
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