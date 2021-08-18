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Петербурженка заявила о сексуальном насилии над 5-летней дочерью и указала на мужа-иностранца

Уголовное дело возбуждено после заявления жительницы Петербурга о том, что её дочь в возрасте пяти лет стала жертвой сексуального насилия. Через восемь лет женщина рассмотрела педофила в муже, но он успел предупредить полицию первым.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа, 30-летний мужчина с набережной реки Фонтанки обратился в экстренную службу «112» в воскресенье в два часа дня и рассказал о противоправном: жена заявила, что он домогался к её ребёнку.

Через полчаса в квартиру, где живёт звонивший, уже стучал участковый. Там же ему удалось поговорить с женщиной — она на год младше мужа, работает курьером, от предыдущих отношений есть дочь 2008 года рождения. Именно девочка, по словам матери, в 2013 году стала жертвой насилия со стороны супруга.

Мужчина — гражданин Таджикистана с видом на жительство в России. Его можно найти на сайтах с предложением строительных услуг, в его заявленных возможностях квартирный ремонт с привлечением бригады. Проблем с законом, по предварительным данным, в РФ у него ещё не возникало.

После разговора с участковым женщина написала заявление. Его приняли, мужа опросили и пока отпустили. Накануне результаты проверки оформили в уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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Комментарии (6)

Alexander_5e4cfced16b74
эта история очень показательна...
265035094
РСП и узбекотаджик. Счастья семье!
AlBerkut
Было или не было мы не знаем, свечку никто тут не держал.
А вот как предполагают доказывать? Словами?
Да, и джамшут в достойную компанию попал - и Боб Дилан, и Харви Вайнштейн, да и вообще все знаменитости Голливудские кого-то когда-то насиловали очень много лет назад, а вспоминать массово все жертвы только сейчас стали.
Ну вот и этот мигрант теперь в числе таких же😉😂😂😂😂
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