Петербурженка заявила о сексуальном насилии над 5-летней дочерью и указала на мужа-иностранца

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа, 30-летний мужчина с набережной реки Фонтанки обратился в экстренную службу «112» в воскресенье в два часа дня и рассказал о противоправном: жена заявила, что он домогался к её ребёнку.

Уголовное дело возбуждено после заявления жительницы Петербурга о том, что её дочь в возрасте пяти лет стала жертвой сексуального насилия. Через восемь лет женщина рассмотрела педофила в муже, но он успел предупредить полицию первым.

Через полчаса в квартиру, где живёт звонивший, уже стучал участковый. Там же ему удалось поговорить с женщиной — она на год младше мужа, работает курьером, от предыдущих отношений есть дочь 2008 года рождения. Именно девочка, по словам матери, в 2013 году стала жертвой насилия со стороны супруга.



Мужчина — гражданин Таджикистана с видом на жительство в России. Его можно найти на сайтах с предложением строительных услуг, в его заявленных возможностях квартирный ремонт с привлечением бригады. Проблем с законом, по предварительным данным, в РФ у него ещё не возникало.



После разговора с участковым женщина написала заявление. Его приняли, мужа опросили и пока отпустили. Накануне результаты проверки оформили в уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

