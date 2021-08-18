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Полиция со спецназом задерживала в Петербурге белоруса. Больше 20 лет назад он сбежал, отстреливаясь от милиции

На улице Демьяна Бедного задержали находящегося в межгосударственном розыске больше 20 лет белоруса

Сотрудники уголовного розыска петербургского главка совместно с СОБРом Росгвардии провели тихую спецоперацию по задержанию 44-летнего гражданина Белоруссии. Он больше 20 лет прожил нелегалом в России из-за розыска за серию разбойных нападений и убийств на родине.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа, задержали мужчину накануне около половины одиннадцатого утра напротив школы у дома 4, корпус 1, по улице Демьяна Бедного. Уроженца Витебской области объявили в розыск в Белоруссии в 1999 году, когда он смог уйти от милиции, оказав вооруженное сопротивление.

Как полагают силовики, в 1998 году мужчина вошел в группу, которая за год совершила не меньше 10 вооруженных нападений на жителей Витебской области и Минска, четверо из которых были убиты.

Задержанного доставили в один из отделов полиции Калининского района и сообщили о его поимке инициатору розыска.

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Комментарии (3)

Obseerv
Состарился за 20 лет, бегать разучился... У него, надеюсь, не двойное гражданство?
Клаустрофобик
Помочь надо белорусам арестовать синепалого,вот это была бы помощь.
gencon
Полиция без спецназа теперь из дома выходит
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