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Роскачество выявило циничную схему мошенничества: боты во «ВКонтакте» обрабатывают детей

Мошенники разработали боты для обмана школьников

Эксперты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества. Она направлена на школьников, желающих заработать карманные деньги.

Как сообщает 18 августа ведомство, летом дети много времени проводят в Интернете, листая соцсети. Там их и поджидают игровые боты с предложениями быстрого заработка — например, предлагается добывать виртуальные «алмазы», которые потом можно обменять на настоящие деньги. Название ботов меняется, сейчас самый актуальный, по данным Роскачества, — GameBot в соцсети «ВКонтакте». В процессе взаимодействия бот требует пригласить друзей и оплатить VIP-доступ. После оплаты аккаунт пользователя блокируется, никаких денег пользователи не получают.

В Роскачестве отмечают, что в пользовательском соглашении есть пункты, в которых разработчики «цинично и прямолинейно снимают с себя ответственность за выплату вознаграждения» — на сайте ведомства процитирован текст. Но большинство школьников это соглашение не читают. Таким образом, фактически осуществляется доступ несовершеннолетних в бот, предназначенный для категории 18+, никаких барьеров нет.

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«Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой специфической рекламы, обнаруженной ими в ВК-сообществах с большим количеством несовершеннолетних как целевой аудитории (популярные сериалы, искусство татуировки и т. п.). Как можно видеть, реклама стилистикой имитирует реальные диалоги пользователей, что можно счесть введением в заблуждение несовершеннолетних с целью вовлечь их в не регулируемые законом финансовые активности, регулируемые только «личным субъективно-оценочным мнением» разработчиков, — отмечает начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев. — В Интернете можно найти достаточное количество развернутых отзывов, в которых такие игры характеризуются как мошенничество, с подробным описанием механизма. Комментарии на самой странице в соцсети однотипны и, по-видимому, создаются ботами и фейковыми аккаунтами».

Роскачество направило информацию по факту выявления потенциальных мошенников в Роскомнадзор и администрацию социальной сети. Школьникам советуют избегать любых игр в соцсетях, где обещают реальный заработок.

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Комментарии (4)

f0ntan
На кого они в суд подадут? На бота?
Dpa
На фейсбуке тоже подобная реклама гуляет, задолбали, по фейковым коментам сразу можно определить, что что то не то, все прям такие довольные что деньги получают
Аппаратчик мокрой классификации
"Целью Роскачества является продвижение на внутреннем и внешних рынках отечественной продукции и повышение доверия к ней." - когда уже рыбнадзор на дороги выйдет нарушителей штрафовать?!!
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