Эксперты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества. Она направлена на школьников, желающих заработать карманные деньги.
Как сообщает 18 августа ведомство, летом дети много времени проводят в Интернете, листая соцсети. Там их и поджидают игровые боты с предложениями быстрого заработка — например, предлагается добывать виртуальные «алмазы», которые потом можно обменять на настоящие деньги. Название ботов меняется, сейчас самый актуальный, по данным Роскачества, — GameBot в соцсети «ВКонтакте». В процессе взаимодействия бот требует пригласить друзей и оплатить VIP-доступ. После оплаты аккаунт пользователя блокируется, никаких денег пользователи не получают.
В Роскачестве отмечают, что в пользовательском соглашении есть пункты, в которых разработчики «цинично и прямолинейно снимают с себя ответственность за выплату вознаграждения» — на сайте ведомства процитирован текст. Но большинство школьников это соглашение не читают. Таким образом, фактически осуществляется доступ несовершеннолетних в бот, предназначенный для категории 18+, никаких барьеров нет.
«Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой специфической рекламы, обнаруженной ими в ВК-сообществах с большим количеством несовершеннолетних как целевой аудитории (популярные сериалы, искусство татуировки и
Роскачество направило информацию по факту выявления потенциальных мошенников в Роскомнадзор и администрацию социальной сети. Школьникам советуют избегать любых игр в соцсетях, где обещают реальный заработок.