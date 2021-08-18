Эксперты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества. Она направлена на школьников, желающих заработать карманные деньги.

Как сообщает 18 августа ведомство, летом дети много времени проводят в Интернете, листая соцсети. Там их и поджидают игровые боты с предложениями быстрого заработка — например, предлагается добывать виртуальные «алмазы», которые потом можно обменять на настоящие деньги. Название ботов меняется, сейчас самый актуальный, по данным Роскачества, — GameBot в соцсети «ВКонтакте». В процессе взаимодействия бот требует пригласить друзей и оплатить VIP-доступ. После оплаты аккаунт пользователя блокируется, никаких денег пользователи не получают.



В Роскачестве отмечают, что в пользовательском соглашении есть пункты, в которых разработчики «цинично и прямолинейно снимают с себя ответственность за выплату вознаграждения» — на сайте ведомства процитирован текст. Но большинство школьников это соглашение не читают. Таким образом, фактически осуществляется доступ несовершеннолетних в бот, предназначенный для категории 18+, никаких барьеров нет.



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«Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой специфической рекламы, обнаруженной ими в ВК-сообществах с большим количеством несовершеннолетних как целевой аудитории (популярные сериалы, искусство татуировки и т. п. ). Как можно видеть, реклама стилистикой имитирует реальные диалоги пользователей, что можно счесть введением в заблуждение несовершеннолетних с целью вовлечь их в не регулируемые законом финансовые активности, регулируемые только «личным субъективно-оценочным мнением» разработчиков, — отмечает начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев. — В Интернете можно найти достаточное количество развернутых отзывов, в которых такие игры характеризуются как мошенничество, с подробным описанием механизма. Комментарии на самой странице в соцсети однотипны и, по-видимому, создаются ботами и фейковыми аккаунтами».

