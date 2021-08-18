Эпидемиолог: Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда перестанет так быстро мутировать

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80 процентов», — цитирует Горелова РИА 18 августа.

Коронавирус будет оставаться в фокусе внимания, пока не сформируется коллективный иммунитет. Когда уровень иммунитета вырастет до 80%, COVID-19 станет просто сезонным заболеванием. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Учёные уже получили основные данные об инфекции, но сложность в том, что он постоянно мутирует, приобретая новые свойства. В России, как и в других странах, наблюдают циркуляцию различных генотипов, принципиально отличающихся друг от друга.



Ранее главврач одной из московских сетей клиник Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik предположил, что в дальнейшем SARS-CoV-2 будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы. «Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто», — пояснил медик.

