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Шотландия поставила рекорд по смертям от алкоголя за время пандемии

Смертность от алкоголя поставила рекорд в минувшем году в Шотландии. Об этом 17 августа пишет The Independent.

По данным издания, в 2020-м от алкоголя в стране умерли 1190 человек — это самый высокий показатель с 2008 года. Рост по сравнению с 2019-м составил 17%. Минздрав Шотландии связывает это с пандемией коронавируса, во время которой многие стали больше выпивать.

«Хотя в целом употребление алкоголя в Шотландии в 2020 году сократилось, данные разных исследований показали, что те, кто употреблял много алкоголя до пандемии, вероятно, выпивали еще больше алкоголя во время локдауна», — пояснила министр здравоохранения Шотландии Мари Тодд.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Был забавный случай, человек на работе пожаловался на винду и интернет и, кучу проблем с компом, а ты же, типа, крутой спец, приди и помоги! ) Ну я пришёл, помог, получил в подарок виски (разумеется - отказывался, но - безуспешно) Помню, попробовав.., я чуть не умер от этого напитка на следующий день, остатки - вылил в ванну, с улыбкой что - может засор эта гадость устранит..)
bluxer
Не может быть. Больше всего пьют и умирают в России. Где же ещё.
266081655
Умереть за стаканом шотландского виски.... Не самый худший конец в современном мире.... Уж лучше, чем на аппарате ИВЛ в переполненном больничном бараке....
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