Шотландия поставила рекорд по смертям от алкоголя за время пандемии

Смертность от алкоголя поставила рекорд в минувшем году в Шотландии. Об этом 17 августа пишет The Independent.



По данным издания, в 2020-м от алкоголя в стране умерли 1190 человек — это самый высокий показатель с 2008 года. Рост по сравнению с 2019-м составил 17%. Минздрав Шотландии связывает это с пандемией коронавируса, во время которой многие стали больше выпивать.



«Хотя в целом употребление алкоголя в Шотландии в 2020 году сократилось, данные разных исследований показали, что те, кто употреблял много алкоголя до пандемии, вероятно, выпивали еще больше алкоголя во время локдауна», — пояснила министр здравоохранения Шотландии Мари Тодд.

