В США фармацевту грозит 120 лет тюрьмы за торговлю справками о вакцинации от COVID-19 по 10 долларов

В Чикаго задержан фармацевт, который продал через Интернет более ста свидетельств о вакцинации от коронавируса. Об этом 17 августа сообщается на сайте Минюста США.



34-летнему Тангтанг Чжао предъявлено 12 пунктов обвинения в хищении государственной собственности. По каждому из пунктов ему грозит до 10 лет заключения — итого 120 лет. Фармацевта подозревают в том, что в марте-апреле 2021 года он продал 125 подлинных бланков о вакцинации от COVID-19, за каждый он брал по 10 долларов.



«Сознательно продавать непривитым лицам вакцинационные карты означает ставить под угрозу жизни и здоровье миллионов американцев. Торговля по дешевке безопасностью нашей нации не только оскорбляет тех, кто борется с пандемией, но и является федеральным преступлением с серьезными последствиями», — заявил глава офиса ФБР в Чикаго Эммерсон Бью-младший.

