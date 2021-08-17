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В Кирове «Форд» влетел в толпу пешеходов, пострадали трое детей и трое взрослых

В кировском микрорайоне «Чистые пруды» «Хонда» и «Форд» не поделили дорогу, в результате чего последний автомобиль вылетел на тротуар, где находилась группа пешеходов. Шесть человек пострадали, половина из них — дети до 6 лет. Об этом 17 августа сообщает портал Newsler со ссылкой на областное УГИБДД.

По данным регионального Минздрава, на месте аварии работали 4 бригады скорой помощи. Пострадали 6 человек, в том числе трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет. Все они были госпитализированы в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

«По предварительной информации, 2 пациента в тяжёлом состоянии, в том числе 1 ребёнок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в министерстве.

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Комментарии (1)

Antuan Rokanten
С какой скоростью надо гнать, чтобы вылететь на тротуар? И это в городе. Жалко людей. Опять неадекватные гонщики калечат людей. У нас надо опасности ожидать всегда. Все-таки не в Финляндии живем.
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