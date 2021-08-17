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НАТО делает выводы из «уроков Афганистана» и оставляет за собой возможность бомбить террористов

НАТО будет пристально следить за возможным развёртыванием террористической деятельности в Афганистане и при необходимости наносить точечные удары по радикальным группировкам. Об этом 17 августа заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«По соглашению [о выводе войск в 2020 году], подписанному США с движением «Талибан» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года), талибы согласились, что Афганистан не должен стать платформой для международных террористов. Мы будем следить за этим очень внимательно, и, конечно, страны НАТО останутся бдительны и сохранят возможность атаковать террористические группы дистанционно, если мы увидим, что эти группы вновь пытаются обосноваться в Афганистане», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что страны НАТО и США пошли на риск, приняв решение о выводе войск, но альтернативой было только большее наращивание сил в Афганистане. Столь стремительного захвата государства не ожидалось. Столтенберг также добавил, что альянс будет анализировать случившееся.

«НАТО предстоит сделать выводы из многочисленных уроков по Афганистану. Мы займемся этим, когда будет завершена эвакуация», — сказал он. Пока, по данным генсека, в аэропорту Кабула остаются 800 гражданских сотрудников из стран НАТО.

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Комментарии (7)

Obseerv
США и страны НАТО не имеют общих границ с Афганистаном, но оставляют за собой право и дальше бомбить там того, кого они считают нужным... И это стабилизирует ситуацию?
Piter Russo
Замечательный посыл.. по факту - мы оставляем за собой право разбомбить суверенное государство если посчитаем что террористы укрываются.. как бомбили дистанционно - похоронные процессии, свадьбы, сборы родов и старейшин поселений...
Суверенное государство может и сбить беспилотник или боевой самолет.. китайцы и пакистанцы средства пво им поставят.
Pilat
Когда США внимательно следят, они находят океан в Белоруссии
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