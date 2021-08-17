НАТО делает выводы из «уроков Афганистана» и оставляет за собой возможность бомбить террористов

НАТО будет пристально следить за возможным развёртыванием террористической деятельности в Афганистане и при необходимости наносить точечные удары по радикальным группировкам. Об этом 17 августа заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«По соглашению [о выводе войск в 2020 году], подписанному США с движением «Талибан» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года), талибы согласились, что Афганистан не должен стать платформой для международных террористов. Мы будем следить за этим очень внимательно, и, конечно, страны НАТО останутся бдительны и сохранят возможность атаковать террористические группы дистанционно, если мы увидим, что эти группы вновь пытаются обосноваться в Афганистане», — цитирует его ТАСС.