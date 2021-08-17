В период с 19 по 23 августа на КАД Петербурга на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Петербург — Матокса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры перекроют третью и четвертую полосы движения. На первой и второй скорость ограничат до 50 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 17 августа.
На дорогах будут ликвидировать колейность. Там же разместят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограничивающие место работ. Кроме того, на указанной территории смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.
Ремонт проезжей части выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг», его будут проводить в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.