Съемки индийского боевика перекроют движение в центре Петербурга

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Киносъемки на несколько дней изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
В связи со съемками индийского боевика «Тигр 3» будут перекрывать движение:
- 21 августа с 7:00 до 14:00 — по Садовой улице от набережной Фонтанки до Лермонтовского проспекта и площади Тургенева;
- 22 августа с 8:00 до 19:00 — по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, четной стороне от Невского до Итальянской улицы (не более чем на 10 минут в течение часа), Чебоксарскому переулку и Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 4;
- 23 августа с 6:00 до 20:00 — по Львиному переулку, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от дома 97 до дома 107, четной стороне от дома 96 до дома 100 (не более чем на 10 минутт в течение часа);
- 23 августа с 6:30 до 14:00 — по Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 33 по Миллионной улице и набережной Зимней канавки;
- 23 августа с 6:00 до 22:00 — по Вознесенскому проспекту от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.
С 6:00 до 22:00 23 августа проезжую часть Малой Морской улицы вдоль дома 23 сузят справа, ограничив движение.
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Помимо этого запретят парковаться:
- с 6:00 20 августа до 7:00 21 августа — на четной стороне Садовой улицы от площади Тургенева до Лермонтовского проспекта;
- с 6:00 20 августа до 22:00 21 августа — на Английском проспекте от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева;
- с 6:00 21 августа до 8:00 22 августа — на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, в Шведском и Чебоксарском переулках, на Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 4;
- с 14:00 до 22:00 21 августа — на четной стороне Садовой улицы от площади Тургенева до Лермонтовского проспекта;
- с 6:00 22 августа до 6:00 23 августа — в Львином переулке, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от дома 97 до дома 107 и четной стороне от дома 96 до дома 100;
- с 6:00 22 августа до 6:00 23 августа — на нечетной стороне Вознесенского проспекта от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и четной стороне от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;
- с 8:00 до 22:00 22 августа — в Шведском переулке;
- с 8:00 22 августа до 6:30 23 августа — на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки и Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 33 по Миллионной;
- с 8:00 22 августа до 12:00 23 августа — на Миллионной улице от дома 33 по Миллионной до Мошкова переулка;
- с 19:00 до 22:00 22 августа — на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 4 и в Чебоксарском переулке;
- с 8:00 до 22:00 24 августа — на нечетной стороне улицы Восстания от дома 15 по улице Восстания до Невского проспекта.