«С Россией хорошие отношения». Представитель талибов* положительно оценил нейтральную позицию РФ в Афганистане

Официальный представитель политического офиса «Талибана» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) Мохаммад Наим заявил о невмешательстве России во внутренние дела страны.
«Мы ценим нейтральную позицию России в отношении Афганистана. Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана — и это положительная позиция. Мы надеемся, что в будущем наши отношения будут расширяться и укрепляться», — рассказал 17 августа Мохаммад Наим в интервью RT.
По его словам, новая власть в Афганистане обращается к Москве за помощью афганцам, которые пострадали от конфликтов.
Наим также опроверг информацию о «зачистках», назвав их «слухами и домыслами» в СМИ. Представитель движения подчеркнул, что 70 тысяч афганцев, сотрудничавших с западными силами, не находятся в опасности, так как они «у себя на родине, в своих домах, среди своего народа».