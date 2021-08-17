«С Россией хорошие отношения». Представитель талибов* положительно оценил нейтральную позицию РФ в Афганистане

Официальный представитель политического офиса «Талибана» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) Мохаммад Наим заявил о невмешательстве России во внутренние дела страны.



«Мы ценим нейтральную позицию России в отношении Афганистана. Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана — и это положительная позиция. Мы надеемся, что в будущем наши отношения будут расширяться и укрепляться», — рассказал 17 августа Мохаммад Наим в интервью RT.