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«С Россией хорошие отношения». Представитель талибов* положительно оценил нейтральную позицию РФ в Афганистане

Талибы* надеются на укрепление отношений с Россией

Официальный представитель политического офиса «Талибана» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) Мохаммад Наим заявил о невмешательстве России во внутренние дела страны.

«Мы ценим нейтральную позицию России в отношении Афганистана. Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана — и это положительная позиция. Мы надеемся, что в будущем наши отношения будут расширяться и укрепляться», — рассказал 17 августа Мохаммад Наим в интервью RT.

По его словам, новая власть в Афганистане обращается к Москве за помощью афганцам, которые пострадали от конфликтов.

Наим также опроверг информацию о «зачистках», назвав их «слухами и домыслами» в СМИ. Представитель движения подчеркнул, что 70 тысяч афганцев, сотрудничавших с западными силами, не находятся в опасности, так как они «у себя на родине, в своих домах, среди своего народа».

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Ну, что же. Представители запрещенной террористической организации надеются на сотрудничество с властями страны, где она запрещена. Сумасшествие какое-то.
Юра Алекс
Терроризм ЗЛО!
NAFTALIN 2000-2036
заканчивайте уже с этими звёздочками - обидите талибов*
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