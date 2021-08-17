Центр имени Алмазова в Петербурге полностью прекращает работу с коронавирусными пациентами

НМИЦ имени В. А. Алмазова в Петербурге завершает лечение пациентов с коронавирусом. Об этом 17 августа сообщается в соцсетях учреждения.



В центре напомнили, что его перепрофилировали под коронавирус трижды. В последний раз пациентам с COVID-19 оказывали помощь с 25 июня и до сегодняшнего дня в Лечебно-реабилитационном комплексе (ЛРК) на проспекте Пархоменко. За 54 дня пролечили 714 пациентов.



Медики обратили внимание, что среди госпитализируемых стало больше молодых, кроме того чаще пришлось сталкиваться с мутациями вируса и осложнениями из-за этого. «В связи с завершением работы учреждения с коронавирусной инфекцией часть больных, которые еще требуют лечения, переведена в другие стационары города, но абсолютное большинство выписано домой», — уточнили в центре им. Алмазова.

