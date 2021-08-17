«Водоканал» готовится к шторму в Петербурге и рекомендует герметично закрыть двери и окна

«На особый контроль взяты проблемные участки: пр. Королева, д. 21, пр. Испытателей и ул. Уточкина. На пересечении ул. Парашютной и ул. Репищева, а также на Привокзальной пл. в г. Ломоносов установлены передвижные насосные станции производительностью 650 м3/час», — говорится в сообщении.
Система ливневки и канализационные сети, по заявлениям «Водоканала», готова к приему дождевой воды.
«За несколько часов до прогнозируемых обильных осадков специалисты предприятия понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах, чтобы принять максимальный объем воды в систему водоотведения, а также запустят дополнительные насосы на очистных сооружениях», — объяснили в пресс-службе принцип работы во время шторма.
Коммунальщики предупреждают, что с подтоплениями по-прежнему могут сталкиваться организации, занимающие цокольные и полуподвальные помещения.
«Согласно пункту 8 Правил пользования системами коммунальной канализации абонент должен оборудовать выпуски из здания специальными автоматическими затворами или задвижками. Дополнительно мы рекомендуем владельцам помещений установить герметичные двери и водоотбойные бордюры вокруг оконных и дверных приямков, которые препятствуют попаданию осадков с улицы», — дали совет в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Автомобилистам напомнили об опасности перемещения на машине в местах, где толщина воды превышает 15–20 сантиметров.
«Если вы оказались в подобной ситуации, нужно незамедлительно заглушить двигатель автомобиля и дождаться, пока вода сойдет до безопасного уровня. Как правило, это происходит через 20–30 минут после окончания дождя. Только после этого можно продолжать движение. Выбирайте знакомые маршруты следования, так как вода может скрывать ямы и неровности рельефа, а это прямая угроза жизни», — предупредили коммунальщики.
Ранее синоптики предупредили о грозах, ливнях и штормовом ветре в Петербурге.