«Водоканал» готовится к шторму в Петербурге и рекомендует герметично закрыть двери и окна

«На особый контроль взяты проблемные участки: пр. Королева, д. 21, пр. Испытателей и ул. Уточкина. На пересечении ул. Парашютной и ул. Репищева, а также на Привокзальной пл. в г. Ломоносов установлены передвижные насосные станции производительностью 650 м3/час», — говорится в сообщении.



Система ливневки и канализационные сети, по заявлениям «Водоканала», готова к приему дождевой воды.

«За несколько часов до прогнозируемых обильных осадков специалисты предприятия понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах, чтобы принять максимальный объем воды в систему водоотведения, а также запустят дополнительные насосы на очистных сооружениях», — объяснили в пресс-службе принцип работы во время шторма.