FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

«Водоканал» готовится к шторму в Петербурге и рекомендует герметично закрыть двери и окна

24 аварийные бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с откачивающей техникой будут круглосуточно дежурить на улицах города из-за шторма. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба предприятия.

«На особый контроль взяты проблемные участки: пр. Королева, д. 21, пр. Испытателей и ул. Уточкина. На пересечении ул. Парашютной и ул. Репищева, а также на Привокзальной пл. в г. Ломоносов установлены передвижные насосные станции производительностью 650 м3/час», — говорится в сообщении.

Система ливневки и канализационные сети, по заявлениям «Водоканала», готова к приему дождевой воды.

«За несколько часов до прогнозируемых обильных осадков специалисты предприятия понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах, чтобы принять максимальный объем воды в систему водоотведения, а также запустят дополнительные насосы на очистных сооружениях», — объяснили в пресс-службе принцип работы во время шторма.

Коммунальщики предупреждают, что с подтоплениями по-прежнему могут сталкиваться организации, занимающие цокольные и полуподвальные помещения.

«Согласно пункту 8 Правил пользования системами коммунальной канализации абонент должен оборудовать выпуски из здания специальными автоматическими затворами или задвижками. Дополнительно мы рекомендуем владельцам помещений установить герметичные двери и водоотбойные бордюры вокруг оконных и дверных приямков, которые препятствуют попаданию осадков с улицы», — дали совет в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Автомобилистам напомнили об опасности перемещения на машине в местах, где толщина воды превышает 15–20 сантиметров.

«Если вы оказались в подобной ситуации, нужно незамедлительно заглушить двигатель автомобиля и дождаться, пока вода сойдет до безопасного уровня. Как правило, это происходит через 20–30 минут после окончания дождя. Только после этого можно продолжать движение. Выбирайте знакомые маршруты следования, так как вода может скрывать ямы и неровности рельефа, а это прямая угроза жизни», — предупредили коммунальщики.

Ранее синоптики предупредили о грозах, ливнях и штормовом ветре в Петербурге.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Parallax
Заглушите двигатель и ждите, пока машина не поплывет. )
Юра Алекс
Эти уже вызывает не просто улыбку, а дикий смех...
266075730
Самое забавное, ЧТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний