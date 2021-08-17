Новая Зеландия вводит полный локдаун из-за одного заболевшего коронавирусом

По всей Новой Зеландии с полуночи вводится трехдневный тотальный локдаун: будут закрыты рестораны, учебные заведения и предприятия, гражданам предписано по возможности оставаться дома. Дело в том, что в стране один мужчина заболел COVID-19. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Джасинды Ардерн, которое она сделала на брифинге в Веллингтоне.
58-летний виновник карантина сейчас находится в изоляции, а всех, кто с ним контактировал в последние дни, проверяют сотрудники Минздрава страны.
«Новая Зеландия перейдет на четвертый, максимальный уровень угрозы [национальной безопасности и здоровью] на три дня. В Окленде и Короманделе локдаун продлится неделю. Так мы сведем к минимуму любые контакты, а кроме того, у нас появится время на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования», — заявила Ардерн.
Новая Зеландия входит в число стран с самой низкой заболеваемостью коронавирусом в мире. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 927 случаев заражения, 26 из которых привели к летальному исходу.