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Новая Зеландия вводит полный локдаун из-за одного заболевшего коронавирусом

По всей Новой Зеландии с полуночи вводится трехдневный тотальный локдаун: будут закрыты рестораны, учебные заведения и предприятия, гражданам предписано по возможности оставаться дома. Дело в том, что в стране один мужчина заболел COVID-19. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Джасинды Ардерн, которое она сделала на брифинге в Веллингтоне.

58-летний виновник карантина сейчас находится в изоляции, а всех, кто с ним контактировал в последние дни, проверяют сотрудники Минздрава страны.

«Новая Зеландия перейдет на четвертый, максимальный уровень угрозы [национальной безопасности и здоровью] на три дня. В Окленде и Короманделе локдаун продлится неделю. Так мы сведем к минимуму любые контакты, а кроме того, у нас появится время на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования», — заявила Ардерн.

Новая Зеландия входит в число стран с самой низкой заболеваемостью коронавирусом в мире. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 927 случаев заражения, 26 из которых привели к летальному исходу.

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Комментарии (10)

Dazdraperma
Это исключительно ради забот о здоровье граждан. Ведь если сейчас не запереть популяцию по домам, то спустя две-три недели "заразившихся" может стать десять. А то и двадцать. Ведь это очень серьезная зараза, очень!
265056402
так повлиять на жизнь всего материка. Чихнул, и изменил мир
xepnuminu
во как популяцию тренируют.
ещё годик, и пописать можно будет только с разрешения властей

хе-хе.
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