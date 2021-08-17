Новая Зеландия вводит полный локдаун из-за одного заболевшего коронавирусом

По всей Новой Зеландии с полуночи вводится трехдневный тотальный локдаун: будут закрыты рестораны, учебные заведения и предприятия, гражданам предписано по возможности оставаться дома. Дело в том, что в стране один мужчина заболел COVID-19. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Джасинды Ардерн, которое она сделала на брифинге в Веллингтоне.



58-летний виновник карантина сейчас находится в изоляции, а всех, кто с ним контактировал в последние дни, проверяют сотрудники Минздрава страны.

