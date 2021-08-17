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Ученые выяснили, что лесные пожары повлияли на смертность от COVID-19

Лесные пожары повлияли на заболеваемость и смертность от COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета. Свое исследование они опубликовали в издании Science Advances.

Специалисты изучили данные Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам и сравнили их с показаниями, полученными с наземных мониторов качества воздуха в каждом из округов США во время лесных пожаров 2020 года. Также они учитывали статистику заболеваемости коронавирусом и смертности.

Ученые установили, что высокие уровни PM 2,5 (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в воздухе усугубили эпидемиологическую ситуацию. Это связано с тем, что химический состав дыма негативно влияет на клетки дыхательных путей и легких, а также ухудшает функцию белых кровяных телец в легких. То есть иммунный ответ организма замедляется, в результате чего человек тяжелее переносит инфекцию.

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Комментарии (5)

f0ntan
Они проводили исследование влияние лесных пожаров на достаточно густозаселенной территории США. А на малозаселенной территории большой Якутии, где медведей наверняка больше, чем ее жителей, американская статистика вряд ли работает
zzz34
Так лесные пожары это симптом коронавируса
266081655
Кого-то это удивляет? Довольно очевидные выводы....
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