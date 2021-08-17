Ученые выяснили, что лесные пожары повлияли на смертность от COVID-19

Лесные пожары повлияли на заболеваемость и смертность от COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета. Свое исследование они опубликовали в издании Science Advances.



Специалисты изучили данные Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам и сравнили их с показаниями, полученными с наземных мониторов качества воздуха в каждом из округов США во время лесных пожаров 2020 года. Также они учитывали статистику заболеваемости коронавирусом и смертности.

