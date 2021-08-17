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Загадка «Балтийской жемчужины». KIA на водопое вызвала вопросы у петербуржцев

В Финском заливе нашли брошенную KIA со сработавшими подушками безопасности

Необычную картину застали днем 17 августа пришедшие на Финский залив в Красносельском районе Петербурга. В воде обнаружился брошенный автомобиль, как он там оказался — загадка.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около жилого квартала «Балтийская жемчужина», неподалеку от 90-градусного поворота с улицы Маршала Казакова на Балтийский бульвар, в воде стоит белая KIA. На видео, снятом участницей группы, видно, что от ровного асфальта до воды там лететь несколько метров по камням и у машины сработали передние подушки безопасности. На камнях заметно нечто, похожее на деталь от автомобиля.

«Когда так много вопросов и так мало ответов», — комментирует зрелище Алексей.

«Там прямая дорога метров 300–400, она упирается в залив, однако все прекрасно видно и днём и ночью. А нырнуть так можно было элементарно — по темноте, не зная, куда ехать, и, конечно же, давить на газ, т. е. ехать так быстро, что не успеть среагировать», — отмечает Дмитрий.

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Комментарии (1)

Murmur
Решил поинтересоваться, там продают рыбов?
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