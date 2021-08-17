Необычную картину застали днем 17 августа пришедшие на Финский залив в Красносельском районе Петербурга. В воде обнаружился брошенный автомобиль, как он там оказался — загадка.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около жилого квартала «Балтийская жемчужина», неподалеку от 90-градусного поворота с улицы Маршала Казакова на Балтийский бульвар, в воде стоит белая KIA. На видео, снятом участницей группы, видно, что от ровного асфальта до воды там лететь несколько метров по камням и у машины сработали передние подушки безопасности. На камнях заметно нечто, похожее на деталь от автомобиля.