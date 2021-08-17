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В США аллигатор напал на сотрудницу контактного зоопарка перед детьми. Ее спасли посетители

Очевидцы спасли девушку, которую утащил в террариум аллигатор в зоопарке в штате Юта

В американском контактном зоопарке «Чешуя и хвосты» на работницу напал аллигатор и затащил в террариум. Она зашла в вольер, показывая животное группе детей, которые отмечали там день рождения.

Видеозапись страшной истории 14 августа опубликовала в Facebook жена одного из посетителей, которые спасли пострадавшую. Аллигатор схватил девушку за руку и затащил в террариум, на помощь оперативно кинулись двое мужчин — один держал хищника, а другой помогал работнице высвободиться, супруга одного из спасителей оказала женщине первую помощь.

Автор: Theresa Wiseman/Facebook<br>

На следующий день сотрудники зоопарка написали в Facebook пост с благодарностями храбрым посетителям — Донни Уайзману и Тодду и Эми Кристофер. Они также отметили, что все члены их команды осознают опасность работы с животными и принимают эти риски.

«Эти джентльмены могли остаться в безопасности, как и большинство из нас, но вместо этого добровольно вмешались и помогли обезопасить аллигатора. Миссис Кристофер, имея опыт работы медсестрой, начала оказывать первую помощь еще до приезда скорой, и мы также благодарим ее за это», — написали сотрудники.

Также в публикации было отмечено, что пострадавшая специализировалась на работе с аллигаторами и ее профессиональная подготовка тоже помогла истории завершиться хорошо.

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Комментарии (2)

кто-то страшный
Лысый нормально на Геннадии покатался.
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