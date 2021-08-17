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Роскомнадзор узнает имена и адреса абонентов сотовой связи. Власти потратят на сбор информации для борьбы с «серыми» SIM-картами 341 млн рублей

Правительство РФ потратит 341 млн рублей на сбор данных абонентов сотовой связи

Правительство России направит на борьбу с «серыми» SIM-картами 341 млн рублей. Во столько оценивается создание и обслуживание системы сбора данных пользователей сотовой связи. Эти средства уже заложены в федеральном бюджете, сказано в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления кабмина.

Средства выделят на период с 2021-го по 2024 год. В 2021 году на эти цели пойдут 134 млн рублей, в 2022-м — 197 млн рублей, в 2023-м и 2024-м — по 5 млн рублей. Созданием и техническим обеспечением системы за эти деньги займется подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр, выяснил Forbes.

Проект постановления о создании информационной системы был опубликован в марте 2021 года. Документ обязывает сотовых операторов передавать в систему данные пользователей, среди которых — фамилия, имя, отчество, место жительства абонента, факты о звонках и передаче данных, а также информация об оборудовании. При этом ведомство не получит доступ к содержанию звонков и сообщений, как заверяли в Минцифры.

Информация в системе должна будет проверяться и обновляться сотовыми операторами. Ее хотят использовать для борьбы с «серыми» SIM-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно в местах скопления людей и используются в различных схемах мошенничества.

Сейчас доступ ко всем этим данным есть только у правоохранительных органов. Предполагается, что Роскомнадзор получит доступ к системе уже в 2021 году, а в 2022 году она заработает полностью.

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Комментарии (7)

Evil_Dogooder
Вот других-то проблем насущных нет в стране, решительно некуда больше 341 миллион рублей пристроить.
Редиска Здесь
Непонятно. Если информация о владельце сим-карты есть у оператора связи, то она не "серая". Если такой информации каким-то чудом нет, то откуда она появится в этой базе данных? И зачем Роскомнадзору данные сим-карт законопослушных граждан?
Похоже, единственная цель сего предприятия - распил 300 миллионов.
Cashmare
открыть доступ к базам абонентов для роскомпозора стоит 300 лямов?
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