Роскомнадзор узнает имена и адреса абонентов сотовой связи. Власти потратят на сбор информации для борьбы с «серыми» SIM-картами 341 млн рублей

Средства выделят на период с 2021-го по 2024 год. В 2021 году на эти цели пойдут 134 млн рублей, в 2022-м — 197 млн рублей, в 2023-м и 2024-м — по 5 млн рублей. Созданием и техническим обеспечением системы за эти деньги займется подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр, выяснил Forbes.

Правительство России направит на борьбу с «серыми» SIM-картами 341 млн рублей. Во столько оценивается создание и обслуживание системы сбора данных пользователей сотовой связи. Эти средства уже заложены в федеральном бюджете, сказано в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления кабмина.

Проект постановления о создании информационной системы был опубликован в марте 2021 года. Документ обязывает сотовых операторов передавать в систему данные пользователей, среди которых — фамилия, имя, отчество, место жительства абонента, факты о звонках и передаче данных, а также информация об оборудовании. При этом ведомство не получит доступ к содержанию звонков и сообщений, как заверяли в Минцифры.



Информация в системе должна будет проверяться и обновляться сотовыми операторами. Ее хотят использовать для борьбы с «серыми» SIM-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно в местах скопления людей и используются в различных схемах мошенничества.



Сейчас доступ ко всем этим данным есть только у правоохранительных органов. Предполагается, что Роскомнадзор получит доступ к системе уже в 2021 году, а в 2022 году она заработает полностью.

