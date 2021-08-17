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«Зенит» пожаловался в РФС на судейство в матче с «Локомотивом»

Петербургский футбольный «Зенит» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу решений арбитров в матче РПЛ с «Локомотивом». Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Ашота Хачатурянца.

«Пока поступили обращения от "Зенита" и "Краснодара". По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», – сказал он.

«Зенит» 15 августа в Москве играл с «Локомотивом» (1:1) в рамках четвертого тура чемпионата России. Оба гола были забиты с пенальти.

Одиннадцатиметровый удар в ворота сине-бело-голубых был назначен после того, как Ерохин сбил в своей штрафной Жемалетдинова. При этом судьи не заметили, что чуть ранее был фол на Венделе. Это возмутило Сергея Семака.

«В Грозном с VAR ошибочно ставят пенальти, здесь ставят. Ерохин убирал ногу, за секунду до этого был фол на Венделе, наверное, это немножко странно. Но не буду касаться судейской темы, о ней либо хорошо, либо ничего», – приводит слова наставника «Зенита» Sports.ru.

После четырех туров «Зенит» имеет на счету 10 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. Столько же баллов у «Рубина», который отстает по числу забитых мячей. Следующую игру петербуржцы проведут 21 августа в гостях против «Уфы».

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