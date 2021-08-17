«Зенит» пожаловался в РФС на судейство в матче с «Локомотивом»

Петербургский футбольный «Зенит» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу решений арбитров в матче РПЛ с «Локомотивом». Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Ашота Хачатурянца.



«Пока поступили обращения от "Зенита" и "Краснодара". По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», – сказал он.



«Зенит» 15 августа в Москве играл с «Локомотивом» (1:1) в рамках четвертого тура чемпионата России. Оба гола были забиты с пенальти.

