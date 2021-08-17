Во время матча между футбольными клубами «Уфа» и «Локомотив» болельщица башкирской команды разделась до нижнего белья. Об этом 17 августа сообщается на сайте клуба.



Девушка решила таким оригинальным образом попросить футболку у защитника «Уфы» Морица Бауэра. В клубе уточнили, что фанатка пришла на трибуну в шортах и топике, но быстро от них избавилась. И, стоя в нижнем белье, показала плакат: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».