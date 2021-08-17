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Фанатка «Уфы» разделась ради футболки. Футболисты оценили

Фанатке «Уфы», раздевшейся на стадионе, досталась именная футболка

Во время матча между футбольными клубами «Уфа» и «Локомотив» болельщица башкирской команды разделась до нижнего белья. Об этом 17 августа сообщается на сайте клуба.

Девушка решила таким оригинальным образом попросить футболку у защитника «Уфы» Морица Бауэра. В клубе уточнили, что фанатка пришла на трибуну в шортах и топике, но быстро от них избавилась. И, стоя в нижнем белье, показала плакат: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

Бауэр оценил красивый жест девушки по имени Азалия и сегодня перед утренней тренировкой вручил ей именную футболку. Отметим, матч между «Уфой» и «Локомотивом» прошел в столице Башкортостана 6 августа и завершился со счетом 1:1.

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Комментарии (4)

rpu01
А, если Бауэр подарит ей свои исподние трусы, она ему ещё не то сделает..:-))
tochilshik
молодец девка.
a.159753123
Могла бы и воды попросить, а то так есть хотелось, что переночевать не с кем.
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