Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» , на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы в Красном Селе столкнулись автомобили Subaru и LADA. На записи с камеры видно, как водитель «Субару» с проспекта Ленина поворачивает налево на Свободы, хотя знаки там предписывают движение только прямо, и получает удар сбоку в заднюю часть от встречной «Лады». От удара обе машины развернуло, а «Субару» покатилась назад, едва не уткнувшись в стоявший на светофоре грузовик.

Пренебрежение к правилам дорожного движения заставило повальсировать машины в Красносельском районе Петербурга 17 августа. Камера наблюдения запечатлела и саму аварию, и систематическое нарушение ПДД водителями.

О пострадавших не сообщается. Судя по видео, оба водителя вышли из машин самостоятельно. Со слов очевидцев, на место даже не вызывали ГИБДД. «Никакого ДПС не было, «Жигули» увезли, «Субару» (дедуля с бабулей) стоят, чего-то ждут, без пострадавших», — пишет Александра.

Как отмечают местные жители, на этом перекрестке водители регулярно нарушают ПДД и поворачивают налево, хотя нельзя. Прямо перед столкновением камера засняла еще одного такого нарушителя — ему удалось проскочить без последствий.