ВТБ за полгода выдал физлицам в Петербурге и Ленобласти 96,3 млрд рублей кредитов. Это на 60% больше, чем в прошлом году

ВТБ в первом полугодии 2021 года выдал в Санкт-Петербурге и Ленобласти 47,5 млрд рублей наличными и 44 млрд рублей ипотеки. Всего за полгода выдано 96,3 млрд рублей кредитов, что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщили в банке. Петербургские клиенты оформили около 50 тыс. кредитов наличными, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выдачи вырос в 1,8 раза. В результате портфель потребительских кредитов с начала года вырос на 12,6% и превысил 122 млрд рублей.

Клиенты ВТБ совершили 11,5 тыс. ипотечных сделок, общий объем проданной ипотеки составил рекордные 44 млрд рублей, увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом. Ипотечный портфель банка в регионе на конец первого полугодия превысил 190 млрд рублей, увеличившись с начала года на 11%. Двукратный рост показали продажи в сегменте автокредитования — всего выдано около 4 тыс. кредитов на сумму 4,8 млрд рублей. Портфель автокредитов увеличился на 6,4%, до 11,3 млрд рублей. В результате розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 12,4% и составил 327 млрд рублей. Вырос и портфель привлеченных средств физлиц — на 5,7%, до 679 млрд рублей. Наибольшую динамику продемонстрировали накопительные счета и инвестиционные продукты, а также субординированные облигации банка. Объем средств на накопительных счетах клиентов ВТБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился на 20%, до 149 млрд рублей. Портфель инвестпродуктов вырос на четверть и превысил 232,4 млрд рублей. Объем вложений в субординированные облигации ВТБ за полгода увеличился вдвое, до 17 млрд рублей.