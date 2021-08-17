За время пандемии турпоток в Россию упал в 31 раз

За первую половину 2021 года в РФ с туристическими целями приехали в 31 раз меньше иностранных туристов, чем в доковидный 2019-й.



«По итогам первого полугодия 2021 года в России с туристическими целями побывало 64,4 тысячи иностранцев. В сравнении с допандемийным 2019 годом поток иностранцев, въезжающих в Россию с целью туризма, сократился в 31 раз», — об этом 17 августа сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всего РФ с января по июнь этого года посетили 5 миллионов граждан других стран, а за аналогичный период прошлого года — 6 миллионов. В 2019-м их было 15 миллионов. Большинство приезжих — это граждане стран СНГ.